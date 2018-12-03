С ним и рай в шабаше: Оззи Осборн отмечает семидесятилетие

В понедельник, 3 декабря, исполняется 70 лет Оззи Осборну, одному из ярчайших представителей мировой рок-сцены. Жизнь великого и ужасного Князя Тьмы рок-н-ролла, как он сам себя называет, полна таких крайностей, что, по правде говоря, совершенно непонятно, как он вообще сумел достичь столь солидного возраста. Ведь для того, чтобы умереть молодым, он сделал всё, что нужно и даже больше. Подробности — в материале «Известий».

Майкл Джон Осборн появился на свет в Бирмингеме — угрюмом индустриальном городе Англии. Детство будущей рок-звезды было таким же угрюмым. Единственное, что получил Осборн в школе, — это прозвище «Оззи», его постоянно колотили местные хулиганы. К тому же Оззи страдал дислексией, что несколько мешало успехам в учебе. Немудрено, что в 15 лет парень бросил учебу и пошел работать.

Перепробовав несколько специальностей типа маляра, разнорабочего и грузчика, Осборн понял, что это не для него, и решил промышлять кражами. Впрочем, вскоре выяснилось, что это тоже не его призвание. Сначала Оззи неудачно попытался стащить телевизор, но в итоге упал под его тяжестью. Затем он своровал из магазина кучу одежды (как выяснилось, детской) и попытался толкнуть ее в местном пабе — тут его и повязали. Малолетний вор отсидел шесть недель в тюрьме (отец принципиально отказался платить залог в воспитательных целях).

Освободившись, юноша решил, что хочет быть рок-звездой. Все, конечно, очень смеялись. А зря.

оззи Оззи Осборн за кулисами, Донингтон, 1984 год Фото: Global Look Press/Rudi Keuntje

В конце 1960-х Оззи сошелся с Гизером Батлером и Тони Айоми. Поиграв вместе в нескольких недолговечных проектах, друзья сколотили собственную группу, которую решено было назвать Black Sabbath. Так началась история одной из самых знаменитых рок-групп в мире.

Вероятно, больше чем наполовину успех этот обусловлен был харизмой вокалиста — не столько даже вокальными данными Осборна, сколько трудноописуемой дьявольской энергией, которая горела в его глазах. Собственно, в перечислении музыкальных заслуг Оззи и компании нет никакой нужды: все, кто хоть немного интересуется тяжелой музыкой, знают это и так, а остальным и нужды нет. Штука в том, что Оззи вошел в историю (или лучше сказать — влип в истории) скорее не как виртуозный рок-музыкант, а как дикий, необузданный и абсолютно непредсказуемый тип.

«Вино хорошо, но виски быстрее». Любимая фраза главного героя сериала «Калифорникейшн» — это цитата из песни Оззи Осборна. И не просто цитата — это был его жизненный принцип.

Теплые отношения с алкоголем и наркотиками сложились у Оззи с молодости. Составить ему в этом плане конкуренцию могли разве что парни из The Rolling Stones. В любой элитной реабилитационной клинике ему были всегда рады и прощались с ним ненадолго. Алкоголический стаж музыканта — 40 лет, с небольшими перерывами на лечение.

Апофеозом этой карьеры стал случай, когда после увольнения из Black Sabbath (случившегося после пьяной драки с коллегой Айоми) Оззи заперся в номере отеля и три месяца круглосуточно употреблял кокаин, запивая его литрами спиртного. Не очень понятно, как ему удалось выжить: говорят, что годы спустя ученые выявили у артиста уникальную генетическую мутацию, позволяющую употреблять алкоголь в любых количествах.

Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net Оззи Осборн с женой Шэрон и детьми Келли и Джеком

Конечно, подобный образ жизни не мог не сказаться на психическом состоянии Осборна. В 1981 году на презентации своего сольного альбома Оззи откусил голову голубю. Вообще-то планировалось, что он просто возьмет птичку и выпустит ее на волю, однако что-то пошло не так — по официальной версии, певец был, как всегда, смертельно пьян.

К счастью для него, движение зоозащитников тогда было не таким мощным, как сейчас, и убийце удалось избежать тюрьмы. Однако Оззи, видимо, вошел во вкус и спустя год решил повторить этот подвиг. Во время концерта один из фанатов кинул на сцену летучую мышь. Далее, как говорится, показания расходятся. Оззи утверждал, что принял мышь за игрушку. Поклонник, которого впоследствии удалось разыскать, говорил, что мышь была настоящей, но мертвой. Правда же в том, что мышь была настоящей и немного живой. Поэтому прежде чем Князь Тьмы сомкнул на ее шее челюсти, она успела тяпнуть его за язык.

Оззи срочно увезли в больницу и назначили курс лечения от бешенства. Поскольку известно, что во время такой терапии долгое время нельзя пить, можно себе представить, какими словами вспоминал этих тварей (мышь и поклонника) несчастный музыкант.

Надо сказать, что поклонники порой доставляли Оззи куда больше беспокойства, нежели уколы от бешенства. В 1983-м, прямо в новогоднюю ночь, молодой канадец убил женщину и двух ее детей. Друзья убийцы рассказали, что накануне преступления он заслушал до дыр песню Осборна Bark to the Moon. Год спустя калифорнийский подросток покончил с собой, предварительно многократно прослушав песню Suicide Solution (ту самую, где «виски быстрее»).

В обоих случаях юристам Оззи удалось отбиться от исков родственников, но среди фанатов закрепилась уверенность, что во всех песнях Князя Тьмы есть некие тайные послания — особенно, если прокрутить запись задом наперед. Сколько людей сошло с ума, пытаясь проверить эту гипотезу, не беремся судить. Но смертельных случаев, к счастью, больше не было.

Последний громкий запой Осборна был спровоцирован Московским фестивалем мира в 1989 году. Артист был приглашен туда наряду с Bon Jovi, Motley Crue, Scorpions и прочими топовыми на тот момент рок-звездами. Как рассказывали очевидцы, несмотря на строгий запрет организаторов на алкоголь, рокеры начали пить еще в самолете. В какой момент не выдержал Оззи (находившийся тогда в завязке), неизвестно, но вскоре его супруга Шэрон поняла: после возвращения из России ее муж стал другим.

Фото: Global Look Press/Michael Tweed Музыкант Оззи Осборн с женой Шэрон

Подозрения усилились, когда в один из дней Оззи принял изрядное количество водки и услышал голоса, призывавшие убить супругу. Что он и попытался сделать, вооружившись кухонным ножом. К счастью, крайняя степень опьянения не позволила буйному рокеру догнать женщину. Прибывшая полиция упаковала Оззи в камеру, а вскоре он надолго отправился в привычные интерьеры реабилитационной клиники. Больше, вроде, не буянил.

Кстати, о Шэрон. Это примечательная во всех отношениях женщина. Оззи женился на ней в 1982-м, и с тех пор мнения поклонников разнятся. Одни считают ее злым гением, что крутит Осборном как хочет. Другие — его ангелом-хранителем. Истина, как водится, где-то посередине.

С одной стороны, она принимает за него все решения — порой довольно спорные. Именно Шэрон заставила его участвовать в странноватом шоу MTV «Семейка Осборнов», и она, по слухам, запрещает ему давать автографы вне meet and greet — организованных платных встреч с фанатами.

С другой — если бы не она, возможно, сейчас мы писали бы не поздравление, а некролог. Даже после того как Оззи на старости лет спутался со своей парикмахершей, Шэрон не бросила его и продолжает вести все дела. За ним и правда нужно присматривать. Вот, скажем, в 2010 году Осборн с 19-й попытки сдал экзамен на водительские права. На следующий день купил Ferrari и тут же попал в аварию. Гении — они же как дети. Даже если им 70.