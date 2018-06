Оззи и демоны

В «Олимпийском» выступил Оззи Осборн. То, что этот тур прощальный, вполне объяснимо, хотя многие называют его «очередным». В предыдущий раз Оззи прощался с публикой вместе с группой Black Sabbath, в составе которой явился миру полвека назад. Несмотря на то что из «саббата» артиста в свое время выгнали за плохое поведение, сольно Оззи продвинулся куда успешнее, чем его бывшие коллеги по группе. Так что и отчитаться за творческие годы, и попрощаться отдельно от Black Sabbath Оззи Осборн имеет полное право.

Впрочем, тур, язвительно названный No More Tours 2, вполне может подразумевать продолжение. С Оззи Осборна станется. Не зря же в изданной в России к концерту автобиографии «Оззи. Всё, что мне удалось вспомнить» он сам себя не раз называет клоуном, да и вообще юморит на все лады.

Шутки шутками, но индустрия концертов тура организована блестяще и просчитана досконально. Здесь и яркое шоу, позволяющее начисто забыть о предыдущем московском концерте, запомнившемся разве что неважным звуком, и дорогая приватная встреча с артистом. Попав на такую, корреспондент «Известий» был немного обескуражен — уж больно хрупким, маленьким и беззащитным выглядит гигант большого рока. Неужели 69-летний Оззи вытянет глобальное шоу? Все опасения оказались напрасными.

Оззи вышел на сцену после интро (O Fortuna Карла Орфа), и намеченные полтора часа для публики пронеслись практически незаметно. Шквальный, но очень чистый звук, огромные экраны, проецирующие всё происходящее на сцене, лазеры и центральная деталь сценографии — гигантский крест, то матово-мраморный, то ослепительно алый, то переливающийся психоделической мозаикой. Всё это — важнейшая часть шоу, дорогого, яркого, продуманного до малейших деталей и профессионально организованного.

Стартовав с важнейших номеров Bark at the Moon и Mr Crowley, мистер Оззи ответственно сокрушал зал тяжелой «классикой». No More Tears, Road To Nowhere, Shot In The Dark, I Don’t Want to Change The World даже не назовешь вишенками на торте, так как весь «торт-концерт» оказался вишневым.

Работающие с Оззи музыканты заслуживают отдельного упоминания. В первую очередь это, конечно, гитарист Закк Уайлд, впервые оказавшийся с Оззи в Москве в 1989 году на Moscow Music Peace Festival худеньким 22-летним юношей, еще доказывающим свое право выходить на смену трагически погибшему другу и соратнику Оззи — Рэнди Роудсу. Сейчас Закк — здоровенный бородатый детина, лидер группы Black Label Society, почти весь концерт выдающий виртуозные соло, стоя в полушпагате и выбегая в зал на длинном попурри Miracle Man/ Crazy Babies/ Desire/ Perry Mason.

Ритм-секция в составе: басист Роб Николсон (Danzig, Rob Zombie) и штурмовой барабанщик Томми Клафетос (Ted Nugent, Rob Zombie, Элис Купер), штатный член группы Оззи, участник последнего концертного состава Black Sabbath, уже восседавший в этом качестве за барабанной установкой в «Олимпийском» два года назад. И, наконец, Адам Уэйкман — сын легендарного арт-рокового клавишника Рика Уэйкмана — основателя группы Yes. У Оззи Адам отвечает за клавиши и гитару. И с тем, и с другим он справляется блестяще. Не подводит отца, с которым Оззи связывают старые дружеские отношения. В 1973 году за пару бутылок пива папа Адама записал клавишные на альбоме Black Sabbath Sabbath Bloody Sabbath, а сын достойно продолжил традиции.

15-трековый сетлист не обошелся без «саббатовской» классики. Были и Fairies Wear Boots War Pigs (все-таки немного проигрывающие первоисточнику), а сразу за лирической Mama, I’m Coming Home зал взорвали рифы Paranoid.

С исполнением этой песни в Москве у Оззи связаны, наверное, не самые радостные воспоминания. На предпоследнем московском концерте Black Sabbath, в 2012 году, во время исполнения Paranoid у группы (возможно, впервые за полувековую историю) что-то разладилось в аппаратуре, звук «вылетел», и музыканты, обидевшись, ушли не попрощавшись.

Сейчас всё прошло как по маслу, и финальная песня Changes (дуэт Оззи с дочерью Келли), прозвучавшая в записи для уже покидающей зал публики, явно намекала на то, что Осборн, хотя и окончательно выбрал трезвый образ жизни и семейные ценности, но совсем прощаться со зрителем не собирается.