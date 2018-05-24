Оззи Осборн назвал свой самый большой страх

Один из основателей группы Black Sabbath и исполнитель хэви-метала Оззи Осборн признался, что больше всего на свете боится своей жены Шэрон.

«Моей жены, и я говорю это со всем возможным уважением», — ответил певец на вопрос журналиста «РИА Новости» о том, чего он боится больше всего.

Крестный отец жанра хэви-метал отправился в прощальный мировой тур, которым собирается отметить 50-летие своей музыкальной карьеры как в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath, так и в качестве сольного исполнителя. Гастроли продлятся до 2020 года.

В сопровождении гитариста Зака Уайльда, бас-гитариста Роба «Бласко» Николсона, клавишника Адама Уэйкмана, а также барабанщика Томми Клафетоса Осборн даст два концерта в России — 1 июня в СК «Олимпийский» в Москве и 3 июня в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

24 марта российский певец Николай Басков обвинил рокера в плагиате. Поводом послужил внешний вид афиши Осборна.