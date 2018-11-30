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Дракон суров: пугающий Бадаламенти и веселящиеся Imagine Dragons

На какие музыкальные альбомы ноября стоит обратить внимание
Фото: Global Look Press/Peter Hartenfelser
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Дракон суров: пугающий Бадаламенти и веселящиеся Imagine Dragons
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2018-11-19 17:09:51
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Споры о том, что такое настоящий рок, давно уже стали темой для анекдотов — но желающих подискутировать в соцсетях, как некогда на кухнях, по-прежнему хватает. В ноябре музыкальная индустрия предложила новинки и в традиционном рок-формате, и в более современном, и даже вовсе никакого отношения к року не имеющие, но всё равно заслуживающие внимания. «Известия» напоминают о самых интересных альбомах ноября — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Imagine Dragons

Origins

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Четверку хипстеров из Лас-Вегаса вот уже несколько лет именуют лучшей новой рок-группой; после этого альбома, очевидно, прилагательное «новая» будет отброшено окончательно — в конце концов, Imagine Dragons существуют достаточно давно (группа собралась в 2008-м, первый лонгплей, моментально возглавивший хит-парады по всему миру, выпустила в 2012-м). На этом, четвертом по счету, альбоме, кроме Natural, едва ли не главного хита ушедшего лета (сингл вышел в июле), еще 11 удалых шлягеров, каждый из которых полностью готов к появлению на радиоволнах и в смартфонах. Для людей, родившихся до 1990 года, самое загадочное в успехе «драконов» — это определение их по ведомству рока. Настырный хип-хоповый бит, полуречитативный вокал, обилие клавишных — ну да, и «стадионные» припевы, конечно. Впрочем, родителям родителей нынешних поклонников Imagine Dragons было столь же удивительно узнавать, что рок — это The Police или U2; собственно, эта изменчивость и постоянный уход от строгих рамок и определений и есть свидетельство жизнеспособности рок-н-ролла в самом широком смысле. Рок остается музыкой молодых, а его богатая история (хотя словосочетание «классический рок», если вдуматься, звучит оксюмороном) может утешать их родителей — возблагодарим искусство звукозаписи, одна из главных революций в котором чудесным образом совпала с появлением Элвиса.

Mark Knopfler

Down the Road Wherever

Марк Нопфлер записал саундтрек ранней осени
Марк Нопфлер записал саундтрек ранней осени
«Известия» изучили новый cольный альбом Privateering

Сторонникам более старомодного взгляда на рок-музыку будет вполне естественным обратить внимание на новый альбом заслуженного ветерана, экс-лидера Dire Straits Марка Нопфлера. Альбом в его дискографии, если не считать многочисленные саундтреки, девятый — Марк уже записал соло больше, чем со своей знаменитой группой. Особых сюрпризов и открытий здесь ждать не стоит: 72 минуты умиротворенных, с экскурсиями в джаз, фанк и кантри, песен в лучших традициях мастера гитары (к слову, здесь он вновь использует ее крайне экономно: лаконичные соло только оттеняют осеннюю, почти синатровскую звуковую фактуру). Местами, впрочем, к Нопфлеру возвращается былая «дайрстрейтовская» энергетика — как на одной из лучших композиций альбома, Good on You Son, вполне уместно разместившейся бы где-нибудь в середине Brothers In Arms.

Vanessa Paradis

Les Sources

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Французскую эстраду у нас любили всегда, а уж песня юной Ванессы Паради про таксиста Джо в конце 1980-х звучала едва ли не из каждого окна — и даже советское телевидение не обходило вниманием 15-летнее дарование из парижского пригорода Сен-Мор-де-Фоссе. Удивительно, но за три десятка лет в шоу-бизнесе хрупкая дива выпустила всего лишь семь альбомов — вот последний. Как водится у Ванессы, вдохновителем и соавтором стал очередной любимый мужчина — кинорежиссер Самюэль Беншетри, за которого она вышла замуж в июне этого года. В свои 45 Паради сохранила и звенящий подростковый тембр голоса, и очаровательно-наивную манеру подачи материала — на Les Sources целиком посвященного ее чувствам к новому спутнику жизни. 11 нежных песен о любви (плюс минутное вступление с журчанием ручейка), светлая грусть и тихие струнные; даже открывающая альбом Kiev вовсе не о геополитике, а о падающих на лицо и мгновенно тающих снежинках.

Ария

«Проклятье морей»

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Главные герои русского металла вот уже четвертый десяток лет столь талантливо «косплеят» британских супергероев Iron Maiden, что, слушая их новый, 13-й по счету, студийный альбом, временами начинаешь верить в полную аутентичность представленного материала. Новый лонгплей посвящен морской теме — и, надо сказать, получился весьма удачным. И пусть заглавный трек даже по хронометражу подозрительно смахивает на The Rime Of the Ancient Mariner, качества исполнения и подачи это никоим образом не умаляет — хеви-метал, в конце концов, музыка по определению довольно вторичная и построенная на штампах. Да и сами «арийцы», исполнявшие на концертах «мэйденовскую» The Trooper, похоже, трезво оценивают, откуда есть пошли воля и разум. В остальном: тексты Маргариты Пушкиной по-прежнему возвышенно-романтичны, как хороший графический роман, гитарные партии Попова и Холстинина по-прежнему безукоризненны (а на «Эре Люцифера» вновь понимаешь, что Попова прозвали «Пристом» не просто так), по-прежнему не обошлось без баллады (и неплохой).

Thought Gang

Thought Gang

Ушли на базу
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И напоследок, как водится, что-то совсем другое. Собственно, объяснять непосвященным, что это за альбом, наверно, бесполезно, а посвященные — адепты культа «Твин Пикс» в особенности — поймут и так. Да, это тот самый, баснословный и никем никогда не слышанный (ну почти — отрывки звучали и в «Твин Пикс: Огонь, иди со мной», и даже в рекламных роликах) альбом Дэвида Линча и Анджело Бадаламенти, записанный в 1992–1993 годах. Бадаламенти, как и положено, написал музыку и даже спел скрипучим полуречитативом, а Линч, опять же в строгом соответствии с профессией, занимался режиссурой: объяснял матерым студийным джазменом, что и как играть. Судя по тому, как открывающий альбом угрожающий нойз-амбиент с не менее пугающим названием Stalin Revisited плавно переходит в нуаровый джаз Logic And Common Sense, а дальше теряется в каких-то совсем уж заоблачных глубинах подсознания, музыканты всё ухватили верно. Что делает им честь: по воспоминаниям басиста Реджи Хэмилтона, объяснения Линча звучали так: «Представьте, что вы — курица с отрезанной головой, бегающая кругами, потому что ей в глотку запихали тысячу таблеток амфетамина».

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