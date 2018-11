Дракон суров: пугающий Бадаламенти и веселящиеся Imagine Dragons

Споры о том, что такое настоящий рок, давно уже стали темой для анекдотов — но желающих подискутировать в соцсетях, как некогда на кухнях, по-прежнему хватает. В ноябре музыкальная индустрия предложила новинки и в традиционном рок-формате, и в более современном, и даже вовсе никакого отношения к року не имеющие, но всё равно заслуживающие внимания. «Известия» напоминают о самых интересных альбомах ноября — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Imagine Dragons

Origins

Четверку хипстеров из Лас-Вегаса вот уже несколько лет именуют лучшей новой рок-группой; после этого альбома, очевидно, прилагательное «новая» будет отброшено окончательно — в конце концов, Imagine Dragons существуют достаточно давно (группа собралась в 2008-м, первый лонгплей, моментально возглавивший хит-парады по всему миру, выпустила в 2012-м). На этом, четвертом по счету, альбоме, кроме Natural, едва ли не главного хита ушедшего лета (сингл вышел в июле), еще 11 удалых шлягеров, каждый из которых полностью готов к появлению на радиоволнах и в смартфонах. Для людей, родившихся до 1990 года, самое загадочное в успехе «драконов» — это определение их по ведомству рока. Настырный хип-хоповый бит, полуречитативный вокал, обилие клавишных — ну да, и «стадионные» припевы, конечно. Впрочем, родителям родителей нынешних поклонников Imagine Dragons было столь же удивительно узнавать, что рок — это The Police или U2; собственно, эта изменчивость и постоянный уход от строгих рамок и определений и есть свидетельство жизнеспособности рок-н-ролла в самом широком смысле. Рок остается музыкой молодых, а его богатая история (хотя словосочетание «классический рок», если вдуматься, звучит оксюмороном) может утешать их родителей — возблагодарим искусство звукозаписи, одна из главных революций в котором чудесным образом совпала с появлением Элвиса.

Mark Knopfler

Down the Road Wherever

Сторонникам более старомодного взгляда на рок-музыку будет вполне естественным обратить внимание на новый альбом заслуженного ветерана, экс-лидера Dire Straits Марка Нопфлера. Альбом в его дискографии, если не считать многочисленные саундтреки, девятый — Марк уже записал соло больше, чем со своей знаменитой группой. Особых сюрпризов и открытий здесь ждать не стоит: 72 минуты умиротворенных, с экскурсиями в джаз, фанк и кантри, песен в лучших традициях мастера гитары (к слову, здесь он вновь использует ее крайне экономно: лаконичные соло только оттеняют осеннюю, почти синатровскую звуковую фактуру). Местами, впрочем, к Нопфлеру возвращается былая «дайрстрейтовская» энергетика — как на одной из лучших композиций альбома, Good on You Son, вполне уместно разместившейся бы где-нибудь в середине Brothers In Arms.

Vanessa Paradis

Les Sources

Французскую эстраду у нас любили всегда, а уж песня юной Ванессы Паради про таксиста Джо в конце 1980-х звучала едва ли не из каждого окна — и даже советское телевидение не обходило вниманием 15-летнее дарование из парижского пригорода Сен-Мор-де-Фоссе. Удивительно, но за три десятка лет в шоу-бизнесе хрупкая дива выпустила всего лишь семь альбомов — вот последний. Как водится у Ванессы, вдохновителем и соавтором стал очередной любимый мужчина — кинорежиссер Самюэль Беншетри, за которого она вышла замуж в июне этого года. В свои 45 Паради сохранила и звенящий подростковый тембр голоса, и очаровательно-наивную манеру подачи материала — на Les Sources целиком посвященного ее чувствам к новому спутнику жизни. 11 нежных песен о любви (плюс минутное вступление с журчанием ручейка), светлая грусть и тихие струнные; даже открывающая альбом Kiev вовсе не о геополитике, а о падающих на лицо и мгновенно тающих снежинках.

Ария

«Проклятье морей»

Главные герои русского металла вот уже четвертый десяток лет столь талантливо «косплеят» британских супергероев Iron Maiden, что, слушая их новый, 13-й по счету, студийный альбом, временами начинаешь верить в полную аутентичность представленного материала. Новый лонгплей посвящен морской теме — и, надо сказать, получился весьма удачным. И пусть заглавный трек даже по хронометражу подозрительно смахивает на The Rime Of the Ancient Mariner, качества исполнения и подачи это никоим образом не умаляет — хеви-метал, в конце концов, музыка по определению довольно вторичная и построенная на штампах. Да и сами «арийцы», исполнявшие на концертах «мэйденовскую» The Trooper, похоже, трезво оценивают, откуда есть пошли воля и разум. В остальном: тексты Маргариты Пушкиной по-прежнему возвышенно-романтичны, как хороший графический роман, гитарные партии Попова и Холстинина по-прежнему безукоризненны (а на «Эре Люцифера» вновь понимаешь, что Попова прозвали «Пристом» не просто так), по-прежнему не обошлось без баллады (и неплохой).

Thought Gang

Thought Gang

И напоследок, как водится, что-то совсем другое. Собственно, объяснять непосвященным, что это за альбом, наверно, бесполезно, а посвященные — адепты культа «Твин Пикс» в особенности — поймут и так. Да, это тот самый, баснословный и никем никогда не слышанный (ну почти — отрывки звучали и в «Твин Пикс: Огонь, иди со мной», и даже в рекламных роликах) альбом Дэвида Линча и Анджело Бадаламенти, записанный в 1992–1993 годах. Бадаламенти, как и положено, написал музыку и даже спел скрипучим полуречитативом, а Линч, опять же в строгом соответствии с профессией, занимался режиссурой: объяснял матерым студийным джазменом, что и как играть. Судя по тому, как открывающий альбом угрожающий нойз-амбиент с не менее пугающим названием Stalin Revisited плавно переходит в нуаровый джаз Logic And Common Sense, а дальше теряется в каких-то совсем уж заоблачных глубинах подсознания, музыканты всё ухватили верно. Что делает им честь: по воспоминаниям басиста Реджи Хэмилтона, объяснения Линча звучали так: «Представьте, что вы — курица с отрезанной головой, бегающая кругами, потому что ей в глотку запихали тысячу таблеток амфетамина».