Суд отказался взыскать 500 тыс. рублей с Егора Крида за отмену концерта

Кунцевский суд Москвы отклонил иск организаторов выступления певца Егора Крида, требовавших от исполнителя компенсации в 500 тыс. рублей за отмену концерта в 2015 году. Об этом 29 ноября сообщил адвокат ответчика Сергей Жорин.

«Кунцевский районный суд только что вынес решение, в котором отказал в иске о взыскании более 500 тыс. рублей за несостоявшийся концерт, который должен был пройти в 2015 году в Комосмольске-на-Амуре», — цитирует юриста ТАСС.

Жорин отметил, что срок давности по этому иску истек, при этом заявление было предъявлено не по нарушению договора, а по неосновательному обогащению. Таким образом, организаторы утверждали, что перевели деньги команде певца по ошибке. Кроме того, заявители потребовали от самого исполнителя 15 тыс. рублей, которые были направлены ему для приобретения авиабилетов.

Адвокат отметил, что защите Крида удалось доказать в суде, что концерт был отменен по вине организаторов, которые не выполнили технические требования по подготовке к выступлению площадки в Комосмольске-на-Амуре. Выступление должно было состояться в январе 2015 года.

29 ноября представители российского хип-хоп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, выступающего под сценическим именем Хаски, сообщили об отмене концертов в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иваново. Кроме того, 21 ноября после отмены концерта в Краснодаре рэпер решил самостоятельно выступить перед поклонниками, забравшись на крышу чужого автомобиля. За это ему назначили наказание в виде 12 суток ареста, однако уже 26 ноября суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката и отменил решение об аресте музыканта.