Рэпера Хаски выпустили из СИЗО
Российский хип-хоп исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул в понедельник, 26 ноября, спецприемник в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, где провел под арестом четверо суток. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.
«Выпустили», — цитирует защитника ТАСС.
Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката и отменил вынесенное 22 ноября решение об аресте рэпера на 12 суток за мелкое хулиганство.
Как пояснил Аванесян, защите удалось оспорить приговор, сославшись на отсутствие отягчающих обстоятельств и плотный график гастролей музыканта.
Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, он исполнил композицию, забравшись на крышу чужого автомобиля.
Также сообщалось о возбуждении против артиста уголовного дела об умышленном повреждении имущества.