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Рэпера Хаски выпустили из СИЗО

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Российский хип-хоп исполнитель Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул в понедельник, 26 ноября, спецприемник в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, где провел под арестом четверо суток. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

«Выпустили», — цитирует защитника ТАСС.

Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката и отменил вынесенное 22 ноября решение об аресте рэпера на 12 суток за мелкое хулиганство.

Как пояснил Аванесян, защите удалось оспорить приговор, сославшись на отсутствие отягчающих обстоятельств и плотный график гастролей музыканта.

Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, он исполнил композицию, забравшись на крышу чужого автомобиля.

Также сообщалось о возбуждении против артиста уголовного дела об умышленном повреждении имущества.

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