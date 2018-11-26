Адвокаты обжаловали аресты рэпера Хаски

Защита артиста Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски, обжаловала судебные постановления о его арестах за мелкое хулиганство, а также за отказ от медосвидетельствования. Об этом 26 ноября агентству «РИА Новости» сообщила адвокат артиста Наталья Жданович.

Она также отметила, что в деле с правонарушением, касающимся отказа от медосвидетельствования, была нарушена подсудность. По мнению адвоката, материал должен был рассматриваться мировым судьей, «но не Западного округа, а Центрального».

«А по мелкому хулиганству мы считаем, что тоже незаконно и необоснованно вынесено решение, поскольку чересчур суровое наказание. И доказательств тому, что он его совершил, тоже нет», — отметила Жданович.

Защита рэпера также подчеркнула, что опросы свидетелей не могут являться доказательствами, так как были составлены не в присутствии обвиняемого. О решении правоохранительных органов по вопросу возбуждения уголовного дела пока ничего не известно.

21 ноября сообщалось, что полиция задержала рэпера Хаски в Краснодаре во время выступления на улице возле клуба Bounce, где артист забрался на припаркованную машину. Были составлены протоколы по трем статьям.

На следующий день суд назначил ему 12 суток административного ареста за хулиганство и еще трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Сроки ареста не суммируются. Также было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, статья предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.