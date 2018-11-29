Концерты рэпера Хаски отменили в шести городах России

Концерты российского хип-хоп-исполнителя Хаски (Дмитрий Кузнецов) отменили в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иваново. Об этом сообщается в четверг, 29 ноября, на официальной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее менеджер Хаски Андрей Орехов отмечал, что концерты могут пройти в другие дни.

«Забукировать другие даты в этом году мы не можем — они все заняты. Так что Вологда, Ярославль, Нижний, Волгоград, Саратов, Иваново — увидимся в следующий раз», — отмечается в публикации.

Деньги за билеты зрителям вернут. Ближайший концерт рэпера состоится 12 декабря в Москве. Затем запланированы выступления в Санкт-Петербурге (14 декабря) и Архангельске (21 декабря).

Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, он исполнил композицию, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд назначил ему 12 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. 26 ноября суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката и отменил решение об аресте музыканта.