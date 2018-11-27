Лоза назвал тексты песен Элджея «языком помоечных бомжей»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал отмену концерта рэпера Элджея в Якутске из-за поступавших угроз. По его словам, в данном случае критики правы, так как стране необходимо бороться с артистами, которые выходят за рамки общепринятого поведения.

«Если артисту уже нечем брать, он начинает брать эпатажем. Артисты начинают материться, снимать штаны, писать со сцены и так далее. В этом творчества нет», — сказал Лоза в эфире НСН.

Также он отметил, что «все нормальные цивилизованные страны» защищаются от пошлости, насилия, педофилии и всего, что «не входит в норму». По мнению артиста, если на концертах нет возрастных ограничений, то их программа должна соответствовать всем возрастам.

«Эти ребята разговаривают на языке помоечных бомжей. Мат используется, когда очень маленький запас слов у человека. Читайте книжки, расширяйте свой запас», — посоветовал Лоза.

В настоящий момент Элджей находится в гастрольном туре под названием Notorious Tour (Episode 2). Концерт в Якутске должен был состояться 28 ноября, однако при попытке купить электронный билет на сайте оператора появляется информация об отмене выступления.

Известно, что один из жителей Якутска направил в Роспотребнадзор жалобу на татуировки Элджея. На сайте надзорного ведомства отмечалось, что многие россияне выразили обеспокоенность в связи с образом рэпера и текстами его песен.