Прямой эфир

Лоза назвал тексты песен Элджея «языком помоечных бомжей»

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал отмену концерта рэпера Элджея в Якутске из-за поступавших угроз. По его словам, в данном случае критики правы, так как стране необходимо бороться с артистами, которые выходят за рамки общепринятого поведения.

В Якутске отменили концерт Элджея

«Если артисту уже нечем брать, он начинает брать эпатажем. Артисты начинают материться, снимать штаны, писать со сцены и так далее. В этом творчества нет», — сказал Лоза в эфире НСН.

Также он отметил, что «все нормальные цивилизованные страны» защищаются от пошлости, насилия, педофилии и всего, что «не входит в норму». По мнению артиста, если на концертах нет возрастных ограничений, то их программа должна соответствовать всем возрастам.

«Эти ребята разговаривают на языке помоечных бомжей. Мат используется, когда очень маленький запас слов у человека. Читайте книжки, расширяйте свой запас», — посоветовал Лоза.

В настоящий момент Элджей находится в гастрольном туре под названием Notorious Tour (Episode 2). Концерт в Якутске должен был состояться 28 ноября, однако при попытке купить электронный билет на сайте оператора появляется информация об отмене выступления.

Известно, что один из жителей Якутска направил в Роспотребнадзор жалобу на татуировки Элджея. На сайте надзорного ведомства отмечалось, что многие россияне выразили обеспокоенность в связи с образом рэпера и текстами его песен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Якутске отменили концерт Элджея
Милонов попросил полицию проверить творчество Элджея

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017