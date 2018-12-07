Кремль следит за ситуацией с отменой концертов некоторых российских музыкантов

В Кремле следят за ситуацией с отменой концертов некоторых российских музыкальных исполнителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Следят очень внимательно», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В конце ноября отменили концерт рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) в Краснодаре, выступление перенесли в клуб Bounce, однако оно так и не состоялось. В итоге он музыкант исполнил одну из своих песен на крыше автомобиля, за что его задержали и назначили 12 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. 26 ноября суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката рэпера и отметил решение об аресте. В этот же день в Москве состоялся концерт в поддержку Хаски под названием «Я буду петь свою музыку», на котором бесплатно выступили такие исполнители, как Баста, Oxxxymiron и Noize MC. 29 ноября представители рэпера рассказали об отмене его выступлений в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иваново.

27 ноября, стало известно ,что в Якутске отменили концерт рэпера Элджея (Алексей Узенюк). Поп-панк группа «Френдзона» сообщила в социальной сети «ВКонтакте» 5 декабря от отмене выступлений в Ярославле и Иванове. На следующий день СМИ написали о срыве концерта электронной группы IC3PEAK в Краснодаре, ранее их выступления были отменены в Саратове и Новосибирске.