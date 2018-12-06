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GONE.Fludd отменил концерт в Петрозаводске после предостережения прокуратуры

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Фото: vk.com/Саша Бузе
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Прокуратура Петрозаводска рекомендовала ограничить концерт российского рэпера GONE.Fludd (Александр Бузе) для несовершеннолетних, после чего выступление было отменено. Об этом 6 декабря сообщил зампрокурора Петрозаводска Константин Лебединский.

По его словам, в прокуратуру поступило заявление от гражданина с цитатами из песен исполнителя, «которые содержали нецензурную брань, пропаганду наркотиков и т.п».

Лебединский отметил, что после этого прокуратура выдала клубу, где должен был выступить GONE.Fludd предостережение, «так как концерт был с маркировкой «16+».

«Администрация клуба с нами согласилась, нецензурная брань должна быть ограничена для подростков», — цитирует представителя прокуратуры «РИА Новости».

Концерт GONE.Fludd должен был состояться в петрозаводском клубе «Z.ефир» 7 декабря, но был отменен.

«В Петрозаводске прокуратура «настоятельно не рекомендует» проводить наш концерт. Будем требовать официальный отказ с указанием ее причины на бумаге. Ищем другую площадку, для проведения гига», — написал исполнитель в Twitter.

В последние несколько недель в российских регионах были отменены концерты современных исполнителей, в том числе рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона».

26 ноября рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC провели «концерт солидарности» в поддержку Хаски, и против запретов музыки. Мероприятие под названием «Я буду петь свою музыку» состоялось в московском «Главклубе Green Concert». Вырученные средства артисты передали Кузнецову.

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