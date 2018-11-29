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Швыдкой призвал наладить диалог с рэперами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил наладить диалог с рэперами, поскольку их творчество представляет собой литературу сегодняшнего молодого поколения. Об этом он заявил на заседании оргкомитета в Центральном доме художника (ЦДХ) в четверг, 29 ноября.

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«Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это... Я вижу, как эти ребята «заводят» молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя», — приводит его слова ТАСС.

Швыдкой добавил, что «из любопытства» сходил на концерт рэпера Noize MC и увидел там тысячи молодых людей.

По его мнению, власть не должна общаться с поклонниками рэпа исключительно на языке запретов. Он провел параллели с рок-движением 1980-х годов, где «тоже была лексика, которая казалась невозможной».

Глава оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России Сергей Нарышкин и вовсе предложил поддерживать исполнителей рэпа правительственными грантами.

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?» — сказал он. 

Однако не все представители властей придерживаются похожей точки зрения. Так, депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров попросил Генпрокуратуру запретить в России концерты рэперов из-за негативного их влияния на подрастающее поколение. Он уверен, что нужно взять «под надзор» Хаски, Oxxxymiron и Noize MC.

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