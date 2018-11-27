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В Якутске отменили концерт Элджея

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Концерт популярного рэпера Элджея (он же Алексей Узенюк) отменили в Якутске, сообщает 27 ноября «РИА Новости».

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В настоящий момент артист находится в гастрольном туре под названием Notorious Tour (Episode 2). Концерт в Якутске должен был состояться 28 ноября, однако при попытке купить электронный билет на сайте оператора появляется информация об отмене выступления.

Причины, по которым мероприятие не состоится, не указаны.

Ранее один из жителей Якутска направил в Роспотребнадзор жалобу на татуировки Элджея. На сайте надзорного ведомство отмечалось, что многие россияне выразили обеспокоенность в связи с образом и рэпера и текстами его песен.

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