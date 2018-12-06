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В Госдуме предложили позвать рэперов на «Голубой огонек»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава комитета Госдумы по физкультуре и делам молодежи Михаил Дегтярев хочет предложить всем крупным телерадиокомпаниям пустить рэп-исполнителей на новогодние передачи, в частности «Голубой огонек». 

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Он пообещал направить соответствующие письма гендиректорам Первого канала и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву.

«Сколько я в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год — одни и те же, это страшно, полное разложение отечественной эстрадной поп-культуры», — констатировал законодатель в ходе круглого стола Молодежного парламента при Госдуме.

Сами музыканты скептически отнеслись к инициативе народного избранника. Так, рэпер Птаха (Давид Нуриев) назвал это предложение «зашкваром», отмечает агентство городских новостей «Москва»

Однако рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) поддержал план депутата «разнести» новогодние передачи «в музыкальном плане». 

«Если будет возможность залететь большой тусовкой на Первый канал под Новый год, то, мне кажется, нужно забирать телеканал себе и давать там нормальный рэп, а не обходить это всё», — пояснил исполнитель. 

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил наладить диалог с рэперами. По его словам, их творчество представляет собой литературу сегодняшнего молодого поколения.

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