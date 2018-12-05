На церемонии прощания с Бушем-старшим присутствуют пять президентов США

Пять американских президентов, включая действующего главу Белого дома Дональда Трампа, присутствуют на церемонии прощания с Джорджем Бушем – старшим в среду, 5 декабря. Трансляция ведется на сайте The Washington Post.

Церемония проходит в Кафедральном соборе Вашингтона. Сын 41-го президента Джордж Буш – младший (43-й глава американского государства) вместе с супругой Лорой встретили гроб у входа, после чего вошли внутрь. Буш-младший пожал руки всем остальным экс-лидерам Соединенных Штатов и занял свое место.

В зале также присутствуют Барак Обама (44-й президент) с женой, Билл Клинтон (42-й президент) с супругой Хиллари, а также Джимми Картер (39-й президент). Дональд Трамп (45-й и действующий президент) также сидит в первом ряду вместе с женой Меланьей.

Как сообщает «РИА Новости», после торжественной службы гроб с телом отправят в Хьюстон, где Буш-старший упокоится рядом с женой Барбарой, которая умерла семь месяцев назад, и дочерью Робин, скончавшейся в 1953 году от лейкемии в возрасте трех лет.

Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне. Он занимал пост главы государства с 1989 по 1993 год. Он пытался избраться на второй срок, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его сыновья также выбрали политическую карьеру. Джордж Буш – младший был 43-м президентом США, а Джеб Буш занимал пост губернатора штата Флорида. 5 декабря было объявлено днем общенационального траура.