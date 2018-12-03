Буша-старшего похоронят в носках из его личной коллекции

Сорок первого президента США Джорджа Буша – старшего похоронят в носках с рисунком на тему военной авиации. Об этом 3 декабря написал в своем Twitter представитель семьи Бушей Джим Макграт.

«41-й президент будет доставлен к месту своего упокоения в носках, которые отдают дань его жизни на службе, которую он начал в 18 лет пилотом авиации на войне», — написал он.

Данное сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой запечатлены серые носки с изображением шести реактивных самолетов, оставляющих за собой длинные белые следы. Чуть ниже прикреплена золотистая эмблема авиации ВМС США: якорь с щитом и крыльями. Рядом с носками лежит темно-красный галстук с мелкими черными и белыми крапинками.

Буш-старший был страстным коллекционером носков. Его собрание насчитывало сотни пар. Он любил носки с интересными рисунками и даже выступал в качестве судьи конкурса на лучший дизайн этого элемента одежды в 2014 году. Сам Буш в зависимости от мероприятия выбирал носки со смыслом, чтобы рисунок соответствовал ситуации.

Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне. Он занимал пост главы государства с 1989 по 1993 год. Он пытался избраться на второй срок, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его сыновья также выбрали политическую карьеру. Джордж Буш – младший был 43-м президентом США, а Джеб Буш занимал пост губернатора штата Флорида.