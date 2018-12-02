Буша-старшего похоронят на территории президентской библиотеки в Техасе

Бывший президент США Джордж Буш-старший будет похоронен 6 декабря на территории библиотеки его имени при Техасском университете в городе Колледж-Стейшен. Об этом говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Экс-хозяина Белого дома похоронят на участке его семьи. Здесь же покоится его супруга Барбара, скончавшаяся в апреле этого года, и дочь Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет.

Гроб с телом Буша-старшего доставят в Техас на поезде в сопровождении его близких. Церемония прощания с Бушем-старшим состоится в епископальной церкви святого Мартина в Хьюстоне.

Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне. Он занимал пост главы государства с 1989 года по 1993 год. Он пытался избраться на второй срок, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его сыновья также быврали политическую карьеру. Джордж Буш-младший был 43-м президентом США, а Джеб Буш занимал пост губернатора штата Флорида.