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Мэр Вильнюса перепутал Джорджа Буша с его сыном и извинился за ошибку

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Фото: commons.wikimedia.org/Alma Pater
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Мэр Вильнюса (Литва) Ремигиюс Шимашюс принес извинения за то, что перепутал двух бывших президентов Соединенных Штатов Джорджа Буша – старшего и Джорджа Буша – младшего. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Грустно, что Джордж Буш – старший умер. Великий человек, который много помогал Литве. Извините, я ошибся и написал о его сыне Джордже Уокере Буше», — отметил политик и добавил, что ему жаль, что его волнение привело к ошибке и могло оскорбить или ввести кого-либо в заблуждение.

Шимашюс уточнил, что поучил хороший урок и впредь будет напоминать себе о необходимости «сделать глубокий вдох» перед тем, как что-то сказать.

Как сообщает Sputnik Литва, Шимашюс ранее выразил соболезнования в Facebook в связи со смертью 41-го американского президента Джорджа Буша – старшего. При этом мэр по ошибке приписал слова Буша-младшего (43-го президента) его отцу.

Буш-старший скончался 30 ноября в Хьюстоне. Он занимал пост главы государства с 1989 по 1993 год. Он пытался избраться на второй срок, но проиграл демократу Биллу Клинтону. Его сыновья также выбрали политическую карьеру. Джордж Буш – младший был 43-м президентом США, а Джеб Буш занимал пост губернатора штата Флорида.

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