Прямой эфир

В госдепе США положительно высказались о зоне деэскалации в Идлибе

0
Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает положительным фактором сохранение зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, хорошо, что подобная территория в принципе существует. Также он отметил, что все обсуждения с Турцией и Россией показывают, что правила в демилитаризации территории выполняются, пишет «РИА Новости».

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.

От Идлиба до ОЗХО: какие плоды принесла встреча в Астане
В Астане завершился 11-й раунд переговоров России, Ирана и Турции

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

21 ноября государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением белого фосфора, запрещенного международными конвенциями.

28 ноября в Астане на переговоры по Сирии прибыли все участники, в том числе представители сирийской вооруженной оппозиции. Делегацию ООН возглавил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура

Урегулирование вооруженного конфликта в Сирии обсуждается на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел Конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников, включая курдских представителей.

В марте 2017 года делегация России на межсирийских переговорах в Астане предложила проект создания комиссии, которая займется разработкой новой конституции Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия готовится к новому саммиту по Сирии
Сирийские военные уничтожили более 270 террористов ИГ в провинции Эс-Сувейда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017