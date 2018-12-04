В госдепе США положительно высказались о зоне деэскалации в Идлибе

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри считает положительным фактором сохранение зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, хорошо, что подобная территория в принципе существует. Также он отметил, что все обсуждения с Турцией и Россией показывают, что правила в демилитаризации территории выполняются, пишет «РИА Новости».

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году Вооруженные силы России, которые по приглашению официального Дамаска находятся на территории республики с 2015 года, заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В отдельных районах страны при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков, в частности, Идлиб является последним регионом, где сконцентрировано значительное число террористов.

24 ноября террористы атаковали кварталы сирийского Алеппо. Они выпустили содержащие хлор снаряды по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате атаки пострадали 107 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети. В ответ сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков к северу от города.

21 ноября государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением белого фосфора, запрещенного международными конвенциями.

28 ноября в Астане на переговоры по Сирии прибыли все участники, в том числе представители сирийской вооруженной оппозиции. Делегацию ООН возглавил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура

Урегулирование вооруженного конфликта в Сирии обсуждается на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел Конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников, включая курдских представителей.

В марте 2017 года делегация России на межсирийских переговорах в Астане предложила проект создания комиссии, которая займется разработкой новой конституции Сирии.