Сирийские военные уничтожили более 270 террористов ИГ в провинции Эс-Сувейда

Более 270 террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство» уничтожили сирийские военные в ходе наступления в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом сообщил представитель командования группировки войск ВС РФ в САР Олег Макаревич.

Также было изъято большое количество оружия, боеприпасов, мин и снарядов иностранного производства. В том числе12 противотанковых управляемых ракет TOW (американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс).

По словам Макаревича, большинство боевиков из Эс-Сувейды прибыли в регион из района Эт-Танф, находящимся под контролем коалиции во главе с США.

«Уникальность операции заключалась в том, что она проводилась в местности, которая изрезана глубокими каньонами и широкими пещерами, с уступами и широкими расщелинами. На этом участке противник создал глубоко подготовленную оборону, насыщенную противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями», –– цитирует его ТАСС.

Кроме того, сложность операции состояла в том, что в данной местности танки и техника имеют ограниченные возможности передвижения и маневра, а боевики были вооружены гранатометами и противотанковыми ракетами.

17 ноября военные Сирии освободили от террористов горный каньон Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда в 92 км от Дамаска.

В этом году во время операций правительственных войск в пригородах Дамаска, юго-западных провинциях Дераа, Кунейтра и Эс-Сувейда и других регионах боевики, не согласившиеся на примирение с официальным Дамаском, покинули территории.