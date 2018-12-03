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СМИ сообщили об ударе коалиции США по позициям сирийской армии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла ракетные удары по позициям сирийской правительственной армии вблизи населенного пункта Эс-Сухна на востоке страны. Об этом 2 декабря сообщило агентство SANA.

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По его данным ВВС коалиции осуществили атаку в 20:00 по местному времени (21:00 мск) в районе горной гряды аль-Гураб.

В результате нанесен только материальный ущерб.

30 ноября сообщалось, что в результате авиаударов коалиции по провинции Дейр-эз-Зор погибли 30 мирных жителей, в основном женщины и дети. Двумя днями ранее жертвами атаки США и их союзников по городу Хаджин стали шесть человек.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) осуществляют военные операции в стране без разрешения властей с 2014 года.

Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что американские силы убили больше мирных жителей, чем боевиков.

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