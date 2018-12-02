Эрдоган пообещал очистить от террористов восточный берег Евфрата в Сирии

Восточный берег реки Евфрат в Сирии пообещал очистить от террористов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил в субботу, 1 декабря, на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Так же, как это было сделано с западным берегом реки Евфрат, восточная часть будет очищена от сепаратистских террористических формирований», — цитирует его ТАСС.

При этом Эрдоган добавил, что не допустит формирования в Сирии структуры, враждебной Турции.

Такими структурами Эрдоган считает отряды самообороны курдов.

27 ноября Эрдоган заявил, что разгром ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) стал возможным благодаря действиям Анкары, а другие противники вооруженных формирований, по его словам, «никакой борьбы с ним не вели».