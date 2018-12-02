Путин и Эрдоган обсудили либерализацию визового режима

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос либерализации визового режима между двумя странами. Об этом он заявил в субботу, 1 декабря, на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Мы обсудили с господином Путиным либерализацию визового режима, и мне кажется, что он принял решение о его частичной отмене», — цитирует Эрдогана ТАСС.

В 2010-х годах Турция была одним из самых привлекательных направлений отдыха для россиян. Но поток туристов в эту страну резко сократился после введения запретов на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, а также на продажу туров. В 2018 году ситуация изменилась: по прогнозам, численность отдыхающих из России достигнет 5,5 млн человек.

19 ноября Россия установила рекорд по числу посетивших Турцию туристов.