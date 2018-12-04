Россия готовится к новому саммиту по Сирии

Россия примет участие в переговорах на тему урегулирования сирийского кризиса, в котором также будут участвовать лидеры Турции, Франции и Германии. Вероятнее всего, встреча пройдет в Стамбуле. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам сенатора Алексея Пушкова, позитивную роль в процессе урегулирования кризиса сыграет участие Германии и Франции. Благодаря этому саммит может послужить площадкой для налаживания контактов российского руководства и лидеров Евросоюза.

В бундестаге, в свою очередь, поприветствовали предложение организовать второй раунд переговоров, а также отметили, что подобный формат позволит сторонам прийти к компромиссу и сгладить противоречия в сценарии разрешения военного конфликта.

Как отметил депутат немецкого парламента Маркус Фронмайер, Германия заинтересована в переговорном процессе, поскольку он сможет обеспечить возвращение беженцев на родину.

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