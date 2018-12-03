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Коалиция США заявила об уничтожении одного из главарей ИГ Сирии

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Фото: Global Look Press/US Army
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Коалиция во главе с США ликвидировала в Сирии одного из главарей террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу аль-Умарайна. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление представителя коалиции Шона Райана.

По данным телеканала, Абу аль-Умарайн был замешан в убийстве бывшего рядового американской армии Питера Кэссига в 2014 году.

Боевик был ликвидирован в воскресенье, 2 декабря, при ударе при помощи беспилотника в Сирийской пустыне. Также были уничтожены несколько членов террористической организации.

Ранее 3 декабря сообщалось, что сирийские военные в ходе наступления в провинции Эс-Сувейда на юге страны уничтожили более 270 террористов ИГ.

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