Коалиция США заявила об уничтожении одного из главарей ИГ Сирии

Коалиция во главе с США ликвидировала в Сирии одного из главарей террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу аль-Умарайна. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление представителя коалиции Шона Райана.

По данным телеканала, Абу аль-Умарайн был замешан в убийстве бывшего рядового американской армии Питера Кэссига в 2014 году.

Боевик был ликвидирован в воскресенье, 2 декабря, при ударе при помощи беспилотника в Сирийской пустыне. Также были уничтожены несколько членов террористической организации.

Ранее 3 декабря сообщалось, что сирийские военные в ходе наступления в провинции Эс-Сувейда на юге страны уничтожили более 270 террористов ИГ.