Прямой эфир

Приморские власти вернули поезд из Владивостока в Новочугуевку

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Приморского края вновь смогут попасть на поезде в таежную глубинку — Чугуевский район края. В регионе возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение Владивосток–Новочугуевка.

Поезда будут ходить по этому маршруту через день: по четным числам из Новочугуевки во Владивосток, а по нечетным — обратно. Билет в одну сторону будет стоить 610 рублей, это почти вдвое дешевле билета на автобус, отмечает «Приморская газета». На пути следования поезд сделает 15 остановок.

Как сообщил представитель краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий, администрация Приморья приняла решение субсидировать данный маршрут.

До этого были неоднократные просьбы жителей Чугуевского района о восстановлении железнодорожного маршрута во Владивосток. В последний раз поезда в этом направлении ходили восемь лет назад.

Расписание составлено с учетом пожеланий будущих пассажиров. Пока в поезде лишь один вагон, рассчитанный на 81 пассажира. При необходимости состав будет увеличен.

Ранее заксобрание Приморья приняло в трех чтениях два законопроекта, которые позволяют увеличить зарплату работникам сферы образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Расходы на спутниковое оборудование компенсируют малоимущим приморцам
Дорожную технику на 500 млн рублей докупят для Приморья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017