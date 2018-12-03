Приморские власти вернули поезд из Владивостока в Новочугуевку

Жители Приморского края вновь смогут попасть на поезде в таежную глубинку — Чугуевский район края. В регионе возобновилось пассажирское железнодорожное сообщение Владивосток–Новочугуевка.

Поезда будут ходить по этому маршруту через день: по четным числам из Новочугуевки во Владивосток, а по нечетным — обратно. Билет в одну сторону будет стоить 610 рублей, это почти вдвое дешевле билета на автобус, отмечает «Приморская газета». На пути следования поезд сделает 15 остановок.

Как сообщил представитель краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий, администрация Приморья приняла решение субсидировать данный маршрут.

До этого были неоднократные просьбы жителей Чугуевского района о восстановлении железнодорожного маршрута во Владивосток. В последний раз поезда в этом направлении ходили восемь лет назад.

Расписание составлено с учетом пожеланий будущих пассажиров. Пока в поезде лишь один вагон, рассчитанный на 81 пассажира. При необходимости состав будет увеличен.

Ранее заксобрание Приморья приняло в трех чтениях два законопроекта, которые позволяют увеличить зарплату работникам сферы образования.