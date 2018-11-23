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Дорожную технику на 500 млн рублей докупят для Приморья

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Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко поручил предусмотреть расходы на закупку новой дорожной техники. До конца года будет выделено 500 млн, общие же затраты на развитие транспортного комплекса составят 1,5 млрд рублей.

В «Примавтодоре» уточнили, что средства в первую очередь пойдут на ту технику, которая необходима по сезону для зимнего содержания дорог. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и погрузчики. Также планируется закупка техники для строительства мостов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Средства из бюджета Приморского края будут выделены по государственной программе развития транспортного комплекса региона на 2013–2020 годы. Предусмотрено финансирование в объеме 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Приморье поступила новая техника для защиты от лесных пожаров. Пять тракторов производства Волгоградского завода самоходных машин распределили между районами. 

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