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Более 300 единиц снегоуборочной техники вышли на дороги Уфы

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Дороги и тротуары Уфы в ночь на 23 ноября замело снегом. На борьбу с последствиями были направлены более 2,5 тыс. сотрудников жилищно-коммунальной сферы и свыше 300 единиц спецтехники. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Снегоуборочная техника в составе автогрейдеров, тракторов-щеток и машин с отвалами проходят по заданному маршруту несколько раз для более тщательной уборки. Дополнительно проезжая часть обрабатывается пескосоляной смесью. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Данные меры направлены для ликвидации последствий снегопада в целях безопасности передвижения общественного и частного транспорта по городским улицам и магистралям.

Накануне, 22 ноября, Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал о том, что с 20:00 22 ноября до 20:00 23 ноября по региону ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах прогнозировалась метель, на дорогах снежные заносы и накат.

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