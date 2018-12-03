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Астрономы зафиксировали необъяснимый взрыв звезды

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Фото: Global Look Press/NASA
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Международная группа астрономов обнаружила необычную сверхновую звезду типа Ia, которая отличается от подобных ей объектов резким и необычным всплеском излучения в первые дни взрыва, пишет Astrophysical Journal Letters.

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Точная причина аномалии пока не установлена, однако ученые полагают, что всплеск произошел из-за уникального распределения радиоактивных изотопов в веществе погибшей звезды.

Сверхновая la представляет собой взрыв белого карлика, в котором заново начинают протекать процессы термоядерного горения. Иногда светило притягивает вещество более крупной звезды, расположенной поблизости.

Но вскоре наступает так называемая реакция Чандрасекара - минимальной массы, при которой звезда может существовать как белый карлик. В результате интенсивной термоядерной реакции с выделением громадного количества энергии и появляется сверхновая.

Согласно одной из гипотез, обнаруженная в этот раз аномалия может объясняться взаимодействием между выброшенным при взрыве веществом белого карлика и находящейся рядом звездой, отмечает РЕН ТВ.

Однако в оставшейся после взрыва туманности не были найдены следы материала большой звезды.

Ученые добавили, что механизмы возникновения сверхновых типа Ia до сих пор плохо изучены, поэтому для понимания природы происхождения аномалии требуется больше исследований.

5 октября сообщалось, что вблизи Млечного Пути обнаружены объекты из другой галактики.

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