На Марсе нашли странный блестящий объект

Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет, похожий на самородок металла. Об этом 28 ноября сообщили в NASA.

Объекту, замеченному на снимке одной из камер марсохода, дали название Little Colonsay (Маленький Колонси).

«Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть, — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит», — приводит «РИА Новости» слова доктора Сюзанны Швенцер.

В то же время она отметила, что для точного установления происхождения предмета потребуется химический анализ.

Curiosity finds a golden rock on Mars: NASA reveals 'super shiny' object on the red planet's surface: Officially named 'Little Colonsay', scientists spotted the rock in a wider image, and have now decided to go back for a closer look. https://t.co/YuMfD7Zihy pic.twitter.com/2P4eilQAN9