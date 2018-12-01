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На Марсе нашли странный блестящий объект

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Фото: NASA
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Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет, похожий на самородок металла. Об этом 28 ноября сообщили в NASA.

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Объекту, замеченному на снимке одной из камер марсохода, дали название Little Colonsay (Маленький Колонси).

«Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть, — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит», — приводит «РИА Новости» слова доктора Сюзанны Швенцер.

В то же время она отметила, что для точного установления происхождения предмета потребуется химический анализ.

Марсоход Curiosity находится на Красной планете с августа 2012 года. За это время он обнаружил следы исчезнувших теплых пресноводных озер и рек.

16 ноября сообщалось, что ученые объяснили возникновение гигантских каньонов на Марсе «великими потопами».

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