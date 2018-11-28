Марсианская быль: что удивляет землян

Американский космический аппарат InSight 26 ноября поздно вечером совершил успешную посадку на поверхность Марса и уже прислал первые снимки. На них видна часть самого зонда на фоне равнины Элизий и участок грунта, снятый через запыленную после посадки линзу
На весь экран
Фото: NASA
Композитное изображение Марса, полученное из 102 снимков, сделанных космическим аппаратом «Викинг-1» в 1980 году. Оно показывает, как выглядит планета с высоты 2500 км. В центре видна долина Маринера — гигантская система каньонов длиной более 3 км и глубиной до 8 км. Слева от нее можно наблюдать три вулкана, а на юге — сильно поврежденную внешними воздействиями древнюю местность
На весь экран
Фото: Global Look Press/JPL/University of Arizona
Северное полушарие Марса, снятое с марсианского разведывательного спутника. Зимой марсианские дюны покрывает снег и лед. В отличие от земных они состоят из двуокиси углерода, что у нас называется «сухой лед». Весной, когда начинает припекать солнце, лед на вершинах трескается и темный песок устремляется вниз, образуя причудливые узоры, пока в низинах еще лежит снег
На весь экран
Фото: NASA/Curiosity Mars rover
Селфи марсохода «Кьюриосити» на горе Шарп
На весь экран
Фото: NASA/JPL/University of Arizona
Снимок, сделанный в августе 2013 года в верховьях системы каньонов долины Маринера. Молодые дюны, получившие название Transverse Aeolian Ridges (TAR), заметно меньше древних гигантских марсианских дюн
На весь экран
Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Марсианский разведывательный спутник сделал этот снимок летом, когда дюны освобождаются ото льда, он остается только в низинах, где преобладает тень
На весь экран
Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Маленькие ударные кратеры обычно имеют форму чаши. Однако иногда при ударе возникают более сложные формы, например, когда порода покрыта очень толстым слоем льда
На весь экран
Фото: NASA
Композитное изображение из снимков марсохода «Кьюриосити», сделанных в сентябре 2015 года в районе горы Шарп
На весь экран
Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizon
Песчаные дюны на Марсе часто образуются в районе кратеров и имеют серый цвет. Однако в 2018 году марсианский разведывательный спутник снял голубые дюны. Ученые полагают, что они тоже состоят из песка, который отличается по химическому составу
На весь экран
Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU
Панорама 90-метрового кратера Санта-Мария на плато Меридиана, снятая марсоходом «Оппортьюнити» 18 декабря 2010 года
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.