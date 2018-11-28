Марсианская быль: что удивляет землян

Композитное изображение Марса, полученное из 102 снимков, сделанных космическим аппаратом «Викинг-1» в 1980 году. Оно показывает, как выглядит планета с высоты 2500 км. В центре видна долина Маринера — гигантская система каньонов длиной более 3 км и глубиной до 8 км. Слева от нее можно наблюдать три вулкана, а на юге — сильно поврежденную внешними воздействиями древнюю местность