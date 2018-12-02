Прямой эфир

К 2023 году в Москве появятся 35 новых станций метро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метрополитен Москвы к 2023 году расширится на 35 станций, сообщил 2 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в ближайшие пять лет будут построены станции Большой кольцевой линии (БКЛ), протяженность которой составит 69 км, и появится Коммунарская ветка.

«К 2023 году в московском метро пройдет большая эволюция. Мы планируем построить 35 станций <...> продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внукова, а Люблинско-Дмитровскую — до поселка Северный», –– отметил градоначальник в Twitter.

Запись сопровождает видео, в котором сообщается, что с 2011 по 2023 год протяженность линий метро российской столицы вырастет на 60%.

29 октября Собянин рассказал, что более 70 тыс. человек в будни пользуются открывшимся участком БКЛ, что позволило разгрузить московское метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В московском метро рассказали, как сэкономить время в час пик
Собянин открыл «небольшую, но важную» эстакаду на севере Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017