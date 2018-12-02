К 2023 году в Москве появятся 35 новых станций метро

Метрополитен Москвы к 2023 году расширится на 35 станций, сообщил 2 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в ближайшие пять лет будут построены станции Большой кольцевой линии (БКЛ), протяженность которой составит 69 км, и появится Коммунарская ветка.

«К 2023 году в московском метро пройдет большая эволюция. Мы планируем построить 35 станций <...> продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внукова, а Люблинско-Дмитровскую — до поселка Северный», –– отметил градоначальник в Twitter.

Запись сопровождает видео, в котором сообщается, что с 2011 по 2023 год протяженность линий метро российской столицы вырастет на 60%.

29 октября Собянин рассказал, что более 70 тыс. человек в будни пользуются открывшимся участком БКЛ, что позволило разгрузить московское метро.