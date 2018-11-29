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Собянин открыл «небольшую, но важную» эстакаду на севере Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде, связывающую ее с Северо-Западной хордой в северной части столицы. Открытие участка трассы состоялось 29 ноября.

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«Это небольшая эстакада, но очень важная», — отметил градоначальник. Его цитирует «РИА Новости».

Собянин отметил, что новый участок улучшит транспортную ситуацию для жителей трех северных районов Москвы, а также поможет связать Северо-Восточную и Северо-Западную хорды. Помимо этого, мэр подчеркнул, что эстакаду удалось возвести вдвое быстрее запланированного срока — менее чем за год.

При этом первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов уточнил, что стоимость участка длиной около полукилометра составила 1,1 млрд рублей.

22 ноября Собянин сообщил в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города, что с 2011 года власти столицы построили 803 км дорог, а к 2023 году этот показатель возрастет до 1,3 тыс. км.

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