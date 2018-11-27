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Почти 4 тыс. объектов зимнего отдыха заработают в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Порядка 4 тыс. развлекательных объектов зимнего отдыха будут работать в зимнем сезоне в столичных парках. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте и на странице в Twitter.

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По словам чиновника, для москвичей и гостей города будут работать катки, тюбинговые горки, лыжные трассы и многое другое.

Главным событием зимнего сезона-2018/19 в Москве станет фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет в столице с 14 декабря по 13 января, пишет НСН. Работать он будет на 74 площадках города. В рамках мероприятия гости праздника смогут увидеть балет на льду, спектакли европейских и российских театров, поучаствовать в мастер-классах и спортивных играх. Помимо этого, на площадках фестиваля появится больше 500 новогодних елей.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», на ВДНХ в рамках проекта «Город зимы» откроют два катка вместимостью 3,6 тыс. человек, а также установят тюбинговую горку. Кроме того, впервые заработает павильон для керлинга и площадка для игры в снежки.

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