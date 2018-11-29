Собянин подвел итоги масштабной трансформации Москвы

Москва из города для заводов превратилась в город для людей. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин во время своего выступления на V бизнес-форуме «Трансформация» в СК «Олимпийский».

Мэр подчеркнул, что город и бизнес не могут существовать без трансформации и без понимания того, по какому пути они развиваются. Чиновник отметил, что Москва меняется очень быстро, а на изменения требуются годы и месяцы вместо столетий, как это было раньше. Собянин отметил, что российская столица превратилась из города для заводов в город для людей. Он добавил, что при благоустройстве важными были не всегда популярные решения, в частности, это касается сноса самостроев и организации парковочного пространства, пишет НСН. Помимо этого, в столице исчезли воздушные провода и рекламные растяжки.

Собянин подчеркнул, что после проведения масштабной трансформации жизни Москвы, реорганизации районов и улиц, она обрела европейский облик. Также мэр указал на то, что за последние годы в столице появились «лучшие в мире» многофункциональные центры «Мои документы». Также город стал комфортным не только для пешеходов, но и для автомобилистов: Собянин напомнил, что ежегодно строятся больше 100 км сложнейших дорог, а в ближайшие годы будут построены четыре хордовых сообщения. Также в Москве увеличилось число технопарков и улучшились условия для развития малого и среднего бизнеса, пишет сетевое издание m24.ru.