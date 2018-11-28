Москва обетованная: Собянин подтвердил создание межрелигиозного центра

Планы по возведению на территории «новой Москвы» межконфессионального религиозного комплекса остаются неизменными. Федеральный центр готов выделить земли для его строительства, сообщил «Известиям» мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после этого будет возможно обсуждение конкретного проекта. Планируется, что в новом центре будут соседствовать четыре конфессии — православие, ислам, иудаизм и буддизм. Религиозные деятели отмечают, что у верующих появится дополнительная возможность узнать о традициях и культуре друг друга. По оценке экспертов рынка недвижимости, строительство центра может обойтись в 700–900 млн рублей.

Разделят на четверых

Земли, находящиеся в федеральной собственности на территории «новой Москвы», могут быть переданы столичным властям для строительства межконфессионального центра уже в следующем году, уточнил Сергей Собянин. По его словам, создание такого комплекса по-прежнему «стоит в планах».

— Пока значительная часть земли находится в федеральной собственности и не передана городу. Хотим разным конфессиям дать по небольшому участку, чтобы был межконфессиональный центр, — рассказал Сергей Собянин. — Может быть, в следующем году удастся перевести эти земли, чтобы начать формальные процедуры, обсуждения планировок и проектов.

Для четырех конфессий предполагается выделение чуть более 5 га, сообщил «Известиям» председатель Духовного собрания мусульман России, глава Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбир Крганов. Речь идет о православии, исламе, иудаизме и буддизме. По словам муфтия, принять участие в проекте предлагалось и членам католической общины, но они воздержались.

— Такая идея давно предложена религиозными организациями. В Москве уже есть два таких центра — на Поклонной горе и на улице Хачатуряна (район Отрадное, где действуют мечеть, синагога, православная церковь, возведена буддийская ступа. — «Известия»), — пояснил Альбир Крганов. — Есть необходимость строительства и мечети, потому что последние 20 лет участок под это не выделялся.

Ранее сообщалось, что межконфессиональный центр хотят разместить в Коммунарке. Строительство религиозных зданий будет вестись за счет меценатов, добавил глава «Московского муфтията». По его словам, у межконфессионального центра будет и еще одна функция — мемориал жертвам политических репрессий, так как он расположится недалеко от расстрельного полигона «Коммунарка». По словам Альбира Крганова, выбор «новой Москвы» обусловлен и тем, что в перспективе в этом округе будет увеличиваться численность населения и возрастет потребность в религиозных учреждениях.

Благодаря появлению нового комплекса будет активно развиваться межрелигиозный диалог, у верующих появится прекрасная возможность узнать о традициях и культуре представителей других религий, считает первый зампредседателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов.

Соседство храмов

Оба столичных мультиконфессиональных комплекса — Отрадное и Поклонная гора — были созданы в 1997 году, напомнил исполнительный директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. По мнению эксперта, логично предоставить площадку в «новой Москве» четырем основным конфессиям в РФ.

В столице ощущается необходимость создания новых общин, отметил глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

— В новом районе, где будет создана удобная инфраструктура для жизни людей, в том числе молодых семей, очень важно иметь место, где евреи могли бы собираться для молитвы, образования и досуга. Идея создания многоконфессионального центра говорит о том, что сегодня правительство столицы заботится о духовном развитии горожан, поддержании нравственных ценностей и сохранении культурного наследия народов страны, — отметил глава ФЕОР.

Постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Санжай-лама (в миру Андрей Бальжиров) сообщил «Известиям», что переговоры о создании в столице духовного центра для буддистов ведутся с властями уже более 20 лет.

— Мы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о строительстве буддийского комплекса. В столице России никогда не было и до сих пор нет ни одного буддийского храма и религиозного центра, а потребность в этом большая, и не только для самих москвичей. Здесь учатся и работают жители Бурятии, Тывы, Калмыкии, — рассказал он.

По словам Санжай-ламы, буддийская община столицы насчитывает около 50 тыс. человек. Духовный центр для них просто необходим, уточнил он.

По гектару на конфессию

По оценкам консультантов в сфере недвижимости, стоимость проекта будет в конечном итоге зависеть от его параметров.

Инвестиции в строительство такого центра могут составить от 90 тыс. рублей за квадратный метр, считает директор направления стратегического консалтинга в компании CBRE Ольга Земцова.

В консалтинговой компании S.A. Ricci предположили, что если речь идет о территории площадью 5 га, то на здания для каждой конфессии придется по 2 тыс. кв. м.

— С точки зрения обычного девелопмента это нестандартные сооружения. Думаю, что на реализацию подобного проекта потребуется порядка 700–900 млн рублей, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

По мнению брокера по недвижимости, источниками финансирования может стать как частный капитал (меценат), так и благотворительное пожертвование от крупной корпорации через соответствующий фонд. Также деньги могут прийти от какой-либо диаспоры, группы верующих и даже государства.