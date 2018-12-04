Душитель судеб: ФБР нашло самого массового серийника в истории США

Бездомный афроамериканец, вероятно, станет самым массовым сексуальным маньяком в истории США. Специалисты и аналитики Федерального бюро расследований (ФБР) в рамках Программы предотвращения насильственных преступлений (Violent Criminal Apprehension Program, ViCAP) установили, что отбывающий пожизненное заключение за три убийства 78-летний Сэмюэл Литтл причастен примерно к 90 расправам прошлых лет. Пожилой заключенный сознался в злодействах в обмен на перевод в более комфортную техасскую тюрьму. Какие криминалистические технологии позволили американским следопытам раскрыть страшные убийства 40-летней давности — в материале «Известий».

Путь бродяги

Размах преступлений Литтла оставался недооцененным на протяжении почти всей жизни убийцы. Настоящее возмездие пришло к асоциальному скитальцу лишь под старость, когда ему было уже за 70. Его арестовали за незаконный оборот наркотиков в 2012 году, Литтл в это время находился в приюте для бездомных в Кентукки. Когда полицейские взяли на анализ образцы его ДНК, выяснилось, что биология Литтла была обнаружена на телах трех убитых девушек — преступления были совершены с 1987 по 1989 год в Лос-Анджелесе. Несчастные были избиты, изнасилованы и задушены. Биологические следы Литтла остались у них под ногтями и на одежде. Одну из погибших нашли в гараже, другую — на улице, третью — в мусорном баке.

Литтл категорически отрицал свою причастность к убийствам, несмотря на то что нашлось несколько свидетелей-женщин, рассказавших в суде, как чудом выжили после встречи с обвиняемым. Он был трижды приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Литтл Сэмюэл Литтл в зале суда 18 августа 2014 года Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Bob Chamberlin

Детективы Лос-Анджелеса поделились образцами ДНК с агентами ФБР, чтобы проверить причастность Литтла к преступлениям по всей стране. С помощью ViCAP было установлено, что почерк убийцы прослеживается в десятках других преступлений.

Убийство в Одессе

Первым делом, за которое зацепились агенты, проверявшие осужденного, стало убийство девушки в Техасе в 1980-х годах.

«Мы наткнулись на дело в Одессе (город в Техасе), в убийстве всё указывало на его почерк. К тому же нам удалось установить, что в момент убийства он находился именно в этом месте», — рассказала аналитик-криминалист ViCAP Кристина Палаззоло. К этому расследованию присоединился рейнджер Джеймс Холланд. Ему удалось установить диалог с Литтлом в обмен на перевод в техасскую тюрьму. Тот признался рейнджеру в 90 преступлениях. Причем большинство из них он помнит детально — где это было, на какой машине он передвигался, описывает своих жертв. Однако у него проблемы с датами — в некоторых случаях он даже не может вспомнить год совершения преступления.

На сегодняшний день ФБР уже подтвердило 34 убийства, и, скорее всего, скоро будут подтверждены еще несколько десятков эпизодов. Но есть и те преступления, с подтверждением которых возникли проблемы.

Биография

Литтл родился в 1940 году в Джорджии, семья много переезжала. Воспитывался бабушкой. Его выгнали из старшей школы. До этого он успел стать неплохим боксером. После изгнания из школы он начал колесить по стране, причем за несколько дней мог проехать от восточного до западного побережья США. На протяжении всей своей жизни он совершал мелкие преступления. Первый арест случился в 1957 году (ему было 17 лет) — кража с проникновением. Но в тюрьму он тогда не попал. Первый раз это произошло спустя 4 года, когда ему был 21 год — он влез в мебельный магазин в родном Лорейне, за что получил 3 года.

На жизнь зарабатывал кражами из магазинов. Литтл приезжал в незнакомый городок, 3–4 дня воровал в маркетах продукцию и уезжал. А позже, уже в другом населенном пункте, сбывал похищенные товары с багажника своей машины. Вырученные средства тратил на алкоголь и наркотики. Его арестовывали больше 50 раз в 24 штатах, но провел за решеткой он совсем недолго. Еще один раз он оказался в тюрьме в 2000-м, после того как признался в нападении на другой магазинчик в Лорейне — ему дали два года тюрьмы.

Парадокс, но за преступления на сексуальной почве он практически не привлекался. По мнению детективов из Лос-Анджелеса, дело в тактике Литтла: он выбирал своих жертв в барах и подворотнях. Его цели — асоциальные личности: проститутки, бродяги, алкоголички. Сначала он подавлял их психически, избивал и лишь потом насиловал. Те, кто переживал эти нападения, едва ли бежали сообщать об этом в полицию.

жертва Фотография Одри Нельсон, она также была жертвой осужденного серийного убийцы Сэмюэла Литтла, Высший суд Лос-Анджелеса 24 сентября 2015 года Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Al Seib

И тем не менее у правосудия был шанс упрятать на пожизненное или казнить Литтла еще в начале 1980-х. В 1982 году его арестовали после смерти 26-летней женщины под Гейнсвиллем (Флорида). Спустя два года его оправдали. И тем не менее власти отказались закрывать дело об убийстве.

Похожего обвинения ему удалось избежать и в Миссисипи. Тем не менее он отбывал наказание за нападение на женщину в Миссури и лишение свободы девушки в Сан-Диего (2,5 года колонии).

С таким досье и на свободе

Правоохранителей волновал вопрос, как Литтлу долгое время удавалось остаться безнаказанным. Ведь этот бродяга чаще других сталкивался с полицией ввиду своего образа жизни. Асоциальный статус погибших, смерть которых мало кого волновала, был лишь одним из факторов, позволявших маньяку продолжать его страшный путь.

Навыки боксера позволяли ему перед удушением нокаутировать свою жертву, лишив ее возможности сопротивляться. Часто полиция не находила визуальных признаков насильственной смерти. К тому же установить причины смерти у наркоманок, коими многие из жертв Литтла являлись, довольно сложно — часто всё списывалось на передозировку наркотиков.

Был и еще один важный момент: полицейские и шерифы, ловившие Литтла в разных штатах, хотели лишь одного — чтобы маргинал убрался из их города куда подальше. Так он избегал серьезных проверок на причастность к тяжким преступлениям.

Соцсеть-детектив

Программа предотвращения насильственных преступлений, благодаря которой случился прогресс в деле Литтла, была разработана ФБР еще в 1985 году. По сути, это отдельное подразделение Бюро и система баз данных о всех насильственных и сексуальных преступлениях. Инициатором создания такой системы стал детектив по расследованию убийств из Лос-Анджелеса Пирс Брукс. Он уделял огромное внимание изучению характерных штрихов в поведении и действиях каждого конкретного серийного убийцы. В частности, данные о схожих деталях во время нескольких убийств девушек помогли Бруксу вывести на чистую воду печально известного «Убийцу одиноких сердец» Харви Глетмена. Маньяк был задержан патрульным во время неудачной попытки нападения — он набросился на свою жертву в салоне собственного автомобиля.

Сэмюэл Литтл Осужденный серийный убийца Сэмюэл Литтл в зале суда по завершении слушания. Он был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения 25 сентября 2015 года Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Al Seib

Тем не менее коллеги Пирса по цеху не слишком-то высоко оценивали перспективы ViCAP. И зря. Сверхзадача системы была — выявить характерный почерк преступника, чтобы в дальнейшем отобрать похожие эпизоды. Идея правильная, но трудновыполнимая, считали сами детективы. Пополнялся массив данных добровольно добросовестными сотрудниками ФБР, полиции — они вносили туда место, время, способ совершения преступления, интересные детали. Здесь аккумулировалась информация о случаях сексуального насилия, нераскрытых и раскрытых убийствах, похищениях, серийных насильственных преступлениях, пропавших без вести (если были подозрения, что за исчезновением стоит преступление). Туда же добавляли данные о странных, некриминальных на первый взгляд смертях, информация о неопознанных трупах, когда были сомнения в причинах смерти. Считалось, что такая разрозненная информация едва ли будет пригодна в будущем — массив данных было сложно систематизировать. Но с годами алгоритмы улучшились, несмотря на то что программа финансировалась по остаточному принципу. Слабым местом была и субъективность сыщиков при оценке данных о преступлении. Безусловный плюс — база охватывает всю страну. А с 2008 года с помощью безопасного зашифрованного интернет-соединения база стала доступна всем силовикам, имеющим отношение к расследованию преступлений. Сегодня американский сыщик, столкнувшийся со странностями в своем расследовании, может по хештегам (по аналогии с социальными сетями) об особенных следах, уликах узнать, совершались ли преступления с похожим почерком в стране.

Агенты ФБР делают акцент на том, что именно ViCAP в итоге и позволила уличить «путешественника» Литтла в многочисленных злодеяниях по всей стране на протяжении 35 лет.

Пять самых жестоких сексуальных маньяков в истории

Луис Альфредо Гаравито Кубильос в 1999 году был признан виновным в 138 изнасилованиях и убийствах мальчиков. При этом в общей сложности назвал места захоронения более 400 тел. Сейчас 61-летний маньяк по прозвищу «Зверь» отбывает 22-летний срок в колумбийской тюрьме — в приговоре значилось 30 лет, но наказание сократили за примерное поведение.

Педро Алонсо Лопес на допросе указал 110 мест захоронения своих жертв, хотя утверждает, что всего убил больше 400. Первым стал педофил, насиловавший Педро в детстве. Позже он убивал мужчин, женщин, детей — в какой-то момент до трех человек в неделю. Получил в Эквадоре максимальный срок в 20 лет, но за четыре года до его окончания был отправлен в колумбийскую лечебницу. Где 70-летний маньяк находится сейчас, неизвестно.

За четыре года китаец Ян Синьхай убил 67 человек. Сначала просто занимался воровством по домам. А затем стал убивать их жителей — орудуя ножом и топором, вырезал целые семьи, насиловал беременных женщин. По стране перемещался на велосипеде. В 2004 году в возрасте 36 лет был расстрелян.

Четвертое место по количеству доказанных убийств занимает 69-летний «Убийца с Грин-Ривер» Гэри Леон Риджуэй. Он отбывает пожизненное за 49 убийств, хотя утверждает, что убил больше 90 женщин. Виновность его, как и Сэмюэла Литтла, была доказана много лет спустя благодаря результатам анализа ДНК.

Риджуэй «Убийца с Грин-Ривер» Гэри Леон Риджуэй в суде, 18 декабря 2003 года Фото: Getty Images/Elaine Thompson-Pool

На пятом месте должен быть советский педофил Андрей Чикатило с 43 доказанными убийствами в Ростовской области и других регионах СССР. Но скоро эту строчку в кровавом рейтинге может занять бывший милиционер Михаил Попков. 54-летний «Ангарский маньяк» уже отбывает пожизненный срок за 22 убийства. А 10 декабря должен завершиться второй суд, после которого Попков может быть признан виновным еще в 59. Серийный убийца, который, будучи на службе, участвовал в расследовании собственных убийств, утверждает, что почти всегда в интимные отношения вступал по взаимному согласию.