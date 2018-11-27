Туристы назвали самые раздражающие качества попутчиков в поездках

Больше всего российских туристов в поездках раздражают неряшливые, неблагодарные и необязательные попутчики. Об этом говорится в исследовании международного туристического портала Momondo.

Согласно данным опроса, у 41% россиян раздражение вызывают нечистоплотные люди, которые с ними путешествуют. Еще 37% заявили, что раздражены туристами, которые не умеют быть благодарными, но когда что-то идет не по плану, всегда возмущаются.

На третьем месте (35%) среди раздражающих факторов — безответственные путешественники, из-за которых приходится корректировать маршрут.

Опрос проводился среди 26 тыс. жителей 26 стран. При этом больше всех на нечистоплотных попутчиков жаловались именно россияне. На втором месте с показателем 26% расположились граждане Индии.

Меньше всего недовольств по этому поводу поступило от японцев (9%), пишет «РИА Новости».

Кроме того, из всех опрошенных туристов 26% рассказали, что споры в поездках возникают из-за разных взглядов попутчиков на необходимые траты.

12% выразили раздражение в связи с тем, что приходится решать споры между «совами» и «жаворонками», 11% раздражает напоминать товарищам выполнять бытовые обязанности (мыть посуду, вести машину).

20 ноября был опубликован список самых странных запросов богатых туристов. На первом месте оказалось требование аквариума для акулы в номер.