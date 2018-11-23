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В Ростуризме сравнили размер курортного сбора в России и Европе

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Фото: Depositphotos
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Максимальная сумма курортного сбора в России составляет 50 рублей, что почти в 10 раз меньше европейского показателя, а в ближайшем будущем эту пошлину доводить до мировых значений не планируется. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Олег Сафонов.

«В Европе, где высокое качество и обслуживания, и туристской инфраструктуры, курортный сбор имеется. <…> И сумма несопоставима — там и €5–6 (около 370–450 рублей по нынешнему курсу), <…> это в разы больше», — заявил Сафонов. Он добавил, что с 2019 года в России вводится предельное ограничение курортного сбора до 100 рублей, пишет НСН

Он добавил, что пока рано подводить итоги практики введения курортного сбора в России, поскольку с момента вступления в силу федерального закона прошло меньше года. Окончательно выводы можно будет сделать после того, как эксперты проанализируют влияние курортного сбора на создании инфраструктуры и развитии туристского потенциала регионов в целом.

Сафонов также добавил, что данный вопрос находится в компетенции региональных властей, однако выразил уверенность в том, что со временем всё больше регионов будут включаться в эту работу.

Курортный сбор ввели с 1 мая 2018 года в четырех наиболее популярных у туристов регионов России: в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Определенная сумма взимается с отдыхающего за каждый день пребывания на курорте,начиная со вторых суток. В сбор не включена стоимость проживания и выплачивается не позже момента выезда из санатория или отеля. Власти каждого региона самостоятельно определяют сумму курортного сбора. В этом году он не может превышать 50 рублей.

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