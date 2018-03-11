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Власти Калининградской области не планируют вводить курортный сбор

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Власти Калининградской области не планируют вводить курортный сбор. Глава региона Антон Алиханов заявил, что они хотят изучить опыт других субъектов РФ.

«Были у нас вначале такие мысли, но сейчас мы не хотели бы в эту программу включаться, пока не поймем, как она работает в других регионах», — приводит слова Алиханова «Федеральное агентство новостей».

Ранее губернатор Калининградской области заявил о том, что туристический поток на территорию региона в текущем году вырастет на 15–17%. Надежды на увеличение турпотока Алиханов связывает в том числе и с чемпионатом мира по футболу. Так, на матч между сборными Англии и Бельгии в Калининграде только через наземные пункты пропуска из Польши ожидается прибытие около 40 тыс. болельщиков.

Президент России Владимир Путин подписал 30 июля 2017 года указ, позволяющий ряду регионов взимать курортный сбор с мая текущего года.

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