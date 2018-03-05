Кубань стала лидером регионов РФ по въездному туризму

Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных российских регионов среди иностранных туристов в 2017 году, составленный аналитическим агентством «ТурСтат».

Отмечается, что при исследовании не учитывался приток туристов из других государств в Москву и Санкт-Петербург, который по итогам прошлого года составил 4,8 млн и 3,8 млн соответственно.

«Топ-10 регионов России по популярности у иностранных туристов составили Краснодарский край (более 900 тыс. иностранных туристов), Приморье (640 тыс.), Крым (более 500 тыс.), Татарстан (278 тыс.), Подмосковье (230 тыс.)», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Еще 211 тыс. туристов из других стран прошлом году посетили Иркутскую область, более 200 тыс. — Владимирскую и Ярославскую области. Ставрополье и Калининградскую области посетили около 100 тыс. иностранцев.

Всего туристы за девять месяцев 2017 года совершили 19 млн въездных поездок в Россию.

Ранее сервис MAPS.ME составил рейтинг самых популярных регионов России среди иностранных туристов, его возглавили Москва и Санкт-Петербург со своими областями.