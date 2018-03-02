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Составлен топ-лист самых популярных у зарубежных туристов регионов России

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Москва и Санкт-Петербург со своими областями, а также Иркутская область, Красноярский край и Вологодская область вошли в пятерку самых популярных регионов России среди иностранных туристов. Топ-лист составил MAPS.ME, являющийся популярным картографическим сервисом у туристов.

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Мегаполисы Москва и Санкт-Петербург занимают первые строчки по популярности у иностранцев, желающих посетить Россию.

В десятку также попали Карелия, Бурятия, Архангельская, Свердловская и Калининградская области.

По мнению экспертов, Иркутская область и Красноярский край привлекают туристов возможностью увидеть Байкал.

Краснодарский край занял 11-е место, не попав в десятку, из чего специалисты делают вывод, что местные курорты особого интереса для иностранных туристов не представляют, сообщает телеканал «Звезда».

Тамбов, Калмыкия и Еврейская автономная область вызывают у зарубежных туристов наименьший интерес.

Портал iz.ru писал ранее, что во время чемпионата мира по футболу Москву посетят почти 800 тыс. туристов

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