Новый маршрут по лермонтовским местам появится на Ставрополье

Министерство культуры РФ одобрило новый экскурсионный маршрут в Ставропольском крае. Он будет называться «По лермонтовским местам».

Как сообщает NewsTracker, экскурсия будет длиться три дня. За это время школьники посетят три города — Кисловодск, Железноводск и Пятигорск.

Акцент во время поездки будет делаться на современные форматы. Так, участникам экскурсии предложат исторический квест, интерактивы и игры-путешествия. А в музея будет разрешено подержать некоторые экспонаты.

Агентство отмечает, что маршрут «По лермонтовским местам» был включен в национальную программу по развитию детского культурно-познавательного туризма. Из бюджета на нее было выделено 300 млн рублей.