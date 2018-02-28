Почти 800 тыс. туристов ожидают в Москве на чемпионате мира по футболу

Глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев заявил, что во время чемпионата мира по футболу Москву посетят почти 800 тыс. туристов.

Гуляев подчеркнул, что большинство путешественников выбрали Москву в качестве первого пункта пересечения границы, передает телеканал «360».

Почти 1,5 тыс. гидов, говорящих на 24 языках, будут встречать болельщиков. Также будут присутствовать более 800 экскурсоводов. Все работники официально аккредитованы.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о запрете на продажу алкогольной продукции на стадионах и объектах чемпионата мира по футболу.