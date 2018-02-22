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Жители КНР в связи с новогодними каникулами совершили 1,38 млрд поездок

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Жители Китая во время пришедшихся на февраль новогодних каникул совершили 1,38 млрд поездок на всех видах транспорта. Данные об этом опубликовало министерство транспорта КНР в четверг, 22 февраля.

В этом году китайцы активно путешествовали по железной дороге — с 1 по 20 февраля по всей стране было совершено более 171 млн поездок на поездах, что на 3,55% выше показателей прошлого года.

Лидером роста перевозок стала гражданская авиация. На самолетах было совершено 32,1 млн поездок, на 11,48% больше, чем в 2017 году, сообщает «РИА Новости».

На 2,9 % упало количество поездок между населенными пунктами на автотранспорте, который, несмотря на это, занимает лидирующую позицию в 1,1 млрд поездок.

Китайский Новый год отмечается по лунному календарю. В этом году он пришелся на 16 февраля.

14 февраля портал iz.ru сообщил, что спрос на зарубежные туристические поездки в России вырос на 20% по сравнению с 2016 годом в связи со стабилизацией экономики и курса рубля к бивалютной корзине.

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