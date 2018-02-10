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Китай за пять лет вывел из-за черты бедности 68,53 млн граждан

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Фото: Global Look Press
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Рабочая группа Госсовета КНР по помощи бедным и развитию поделилась данным, что за последние пять лет из-за черты бедности страна вывела 68,53 млн граждан.

Отмечается, что общий коэффициент бедности в Китае снизился до 3,1% в ушедшем году с 10,2% в 2012 году, передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа». На конец 2017 года в стране проживают порядка 30 млн человек за чертой бедности.

Полностью проблема бедности в 100 уездах страны будет решена в 2018 году, так планируют власти. Предстоит решение проблемы порядка 10 млн граждан.

Правительство Китая к 2020 году намерено полностью искоренить бедность в стране.

Портал iz.ru сообщал, что Китай начнет отапливать дома с помощью ядерного реактора.

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