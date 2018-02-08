Захарова поздравила граждан КНР с Новым годом на китайском языке

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан Китая с наступлением Нового года по лунному календарю. На традиционном брифинге в четверг об этом дипломата попросил журналист агентства «Синьхуа».

«Я от всей души хочу поздравить наших китайских друзей с этим действительно светлым праздником, который объединяет всех китайцев по всему миру», — ответила она. «Если вы попросили сделать это по-китайски, то готова сделать это с удовольствием», — цитирует дипломата «Газета.ру».

Затем Захарова произнесла новогоднее поздравление на китайском языке.

В середине января Захарова рассказала в интервью телеканалу «Мир», что изучала китайский язык и хотела стать востоковедом. Однако мест на этом направлении не оказалось, и ее взяли в пресс-службу.