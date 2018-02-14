Прямой эфир

Спрос на зарубежные турпоездки в России вырос на 20%

0
Фото: ТАSS/Andreas Arnold
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос на зарубежные туристические поездки в России вырос на 20% по сравнению с 2016 годом в связи со стабилизацией экономики и курса рубля к бивалютной корзине. Об этом «Известиям» рассказали в Московской международной валютной ассоциации (ММВА).

За 2017 год граждане нашей страны купили турпутевок за границу почти на 2 трлн рублей. Корректность вывода финансистов подтвердили и представители туристической отрасли. Эксперты ММВА считают, что росту туристической отрасли помогла стабилизация курса рубля, который за 2017 год подешевел на 3%.

Также помимо финансового благополучия на рост туризма могло повлиять и восстановление авиасообщения с Турцией.

«Ощутимое снижение продаж началось в 2015 году, когда резкое падение курса рубля совпало по времени с закрытием самых популярных у россиян направлений — Турции и Египта. А в 2016 году спрос на зарубежные турпоездки достиг дна», рассказала «Известиям» руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по страхованию туроператоров Юлия Алчеева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Российские туристы купили путевок за рубеж почти на 2 трлн рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объем теневой экономики на Украине составляет 45% ВВП
Глава Дагестана рассказал о теневой экономике региона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017