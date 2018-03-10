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Глава Калининградской области прогнозирует рост турпотока в регион в 2018 году на 17%

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прогнозирует что туристический поток на территорию региона в 2018 году вырастет на 15-17%. Об этом он заявил на выставке «Интурмаркет» в субботу, 10 марта.

«У нас в прошлом году - 1,32 млн туристов официально прошло. Это небольшой прирост - 5% к 2016 году. Но в этом году с учетом проведения чемпионата мира мы планируем на 15-17% вырасти», – цитирует Алиханов ТАСС.

Надежды властей региона связаны в том числе и с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Так, на матч между сборными Англии и Бельгии в Калининградской области только через наземные пункты пропуска из Польши ожидается прибытие около 40 тыс. болельщиков.

6 марта первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов рассказал, что на Фестивале болельщиков в Казани, который пройдет во время чемпионата мира по футболу 2018 года, ожидается около 1 млн посетителей.

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