Названы самые причудливые требования богатых туристов

Частная компания по организации люксового отдыха Stay One Degree составила топ-10 самых причудливых запросов «невероятно богатых» туристов. Список приводит издание Travel and Leisure.

Возглавил рейтинг аквариум для акулы, который, по задумке отдыхающих, должен был находиться в их жилье. На втором месте — комната страха, соединенная с основной спальней дома. Замкнула тройку лидеров вертолетная площадка на территории арендованной недвижимости.

Также путешественники запрашивали личного портретиста для семейного отдыха и дом с винным погребом с 30-летним бордо и 50-летним виски.

В список «экстравагантных требований» также вошли частная береговая линия, личные стилисты, пуленепробиваемое стекло во всех комнатах и личный зоопарк с экзотическими животными.

Для своих детей клиенты просили дом на дереве со всеми удобствами — водопроводом, электричеством, кинотеатром и игровой комнатой.

Ранее в ноябре британская ассоциация потребителей Which составила рейтинг 20 самых безопасных стран для туристов. Список возглавила Исландия.